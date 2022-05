LIVE Nardi-Norrie 4-6 4-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: buona prova del giovane azzurro, ma non basta (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Termina qui dunque la nostra DIRETTA testuale di Nardi-Norrie. Rimangono due gli italiani nel tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma, con Fognini che attende al secondo turno il vincente di Sinner-Martinez. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 15:01 Un’ora e 31 minuti la durata del match. 53% le prime messe in campo da Nardi, che ha trovato il punto nel 71% delle occasioni. 5 gli ACE siglati dall’azzurro, che potrà sfruttare la potenza del servizio in special modo sulle superfici rapide. Norrie ha infine vinto l’87% dei punti quando ha trovato la prima palla di servizio. 14:59 Ha lasciato davvero le briciole Norrie con il ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:03 Termina qui dunque la nostratestuale di. Rimangono due gli italiani nel tabellone maschile dell’ATP Masters 1000 di, con Fognini che attende al secondo turno il vincente di Sinner-Martinez. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 15:01 Un’ora e 31 minuti la durata del match. 53% le prime messe in campo da, che ha trovato il punto nel 71% delle occasioni. 5 gli ACE siglati dall’, che potrà sfruttare la potenza del servizio in special modo sulle superfici rapide.ha infine vinto l’87% dei punti quando ha trovato la prima palla di servizio. 14:59 Ha lasciato davvero le briciolecon il ...

