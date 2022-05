LIVE Monza-Conegliano 1-1, Finale volley femminile 2022 in DIRETTA: la Vero Volley conquista il secondo set con un parziale di 10-0 (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Stysiak da zona 2, la Vero Volley Monza conquista il secondo set e pareggi i conti. 24-23 Egonu annulla il primo con un attacco da posto 1. 24-22 Orro trova il mani-out di Sylla, due set-point Monza. 23-22 Plummer interrompe l’emorragia in casa veneta mettendo giù un pallone da posto 4. 23-21 NON C’E’ IL TOCCO DEL MURO! parziale aperto di 10-0 Monza. 23-21 Out l’attacco di Plummer, Santarelli chiama challenge per il tocco del muro ma in casa Conegliano si è spenta la luce. 22-21 Stysiak mette giù anche il pallone del sorpasso. 21-21 STYSIAKKKKKKK!!! MUROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! Parità. 20-21 Attacco di Larson da posto 4, -1 ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-23 La diagonale di Stysiak da zona 2, lailset e pareggi i conti. 24-23 Egonu annulla il primo con un attacco da posto 1. 24-22 Orro trova il mani-out di Sylla, due set-point. 23-22 Plummer interrompe l’emorragia in casa veneta mettendo giù un pallone da posto 4. 23-21 NON C’E’ IL TOCCO DEL MURO!aperto di 10-0. 23-21 Out l’attacco di Plummer, Santarelli chiama challenge per il tocco del muro ma in casasi è spenta la luce. 22-21 Stysiak mette giù anche il pallone del sorpasso. 21-21 STYSIAKKKKKKK!!! MUROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! Parità. 20-21 Attacco di Larson da posto 4, -1 ...

Advertising

RV_Seulrenee : Conegliano x Monza match link: - zazoomblog : LIVE – Monza-Conegliano 0-1 (20-25 0-0) gara-4 Finale Scudetto A1 Femminile 2022 volley in DIRETTA - #Monza-Conegl… - LegaVolleyFem : ???????? LIVE GAME-4 MONZA-CONEGLIANO! ???? Non perdetevi tutte le emozioni della Gara-4 #Finale #Scudetto tra… - mellzastar1 : RT @Volleyball_it: A1 F.: Finale gara4. Live set per set Monza-Conegliano by Luca Muzzioli - - Volleyball_it : A1 F.: Finale gara4. Live set per set Monza-Conegliano by Luca Muzzioli - -