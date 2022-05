LIVE – Chiusi-Treviglio 81-83, gara-2 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 10 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Umana Chiusi-Gruppo Mascio Treviglio, sfida valida come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa sono riusciti a imporsi di misura sugli avversari in gara-1 (67-62), e puntano a confermare la propria supremazia tra le mura amiche per allungare nella Serie. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 10 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA DIRETTA Chiusi-Treviglio 81-83 ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Latestuale di Umana-Gruppo Mascio, sfida valida come-2 deidideidellaA2 2021/di. I padroni di casa sono riusciti a imporsi di misura sugli avversari in-1 (67-62), e puntano a confermare la propria supremazia tra le mura amiche per allungare nella. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di martedì 10 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA81-83 ...

