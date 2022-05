"L'Italia vive settimane di mortificazione". L'ira di Toni Capuozzo contro Biden: a cosa ha ridotto il nostro Paese (Di martedì 10 maggio 2022) A Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata in onda su Rete 4 lunedì 9 maggio, sale ancora in cattedra Toni Capuozzo, il giornalista che offre sempre punti di vista sulla guerra in Ucraina che costringono a riflettere. Punti di vista anche controversi, come le sue tesi sull'eccidio di Bucha, di cui non ha mai negato la responsabilità russa, semmai mettendo in dubbio il fatto che i cadaveri straziati si trovassero già dove sono stati poi rinvenuti. Secondo Capuozzo, è possibile che siano stati messi dalla resistenza per consegnare al mondo quelle foto terrificanti che hanno sortito un effetto decisivo sull'opinione pubblica. Ma Bucha è acqua passata. Capuozzo in quest'occasione punta i riflettori sul discorso "dimesso" di Vladimir Putin sulla Piazza Rossa, nel giorno della Parata della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) A Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata in onda su Rete 4 lunedì 9 maggio, sale ancora in cattedra, il giornalista che offre sempre punti di vista sulla guerra in Ucraina che costringono a riflettere. Punti di vista ancheversi, come le sue tesi sull'eccidio di Bucha, di cui non ha mai negato la responsabilità russa, semmai mettendo in dubbio il fatto che i cadaveri straziati si trovassero già dove sono stati poi rinvenuti. Secondo, è possibile che siano stati messi dalla resistenza per consegnare al mondo quelle foto terrificanti che hanno sortito un effetto decisivo sull'opinione pubblica. Ma Bucha è acqua passata.in quest'occasione punta i riflettori sul discorso "dimesso" di Vladimir Putin sulla Piazza Rossa, nel giorno della Parata della ...

Advertising

POW3R_GC : Questa vittoria è importante non solo per me che ho quasi 30 anni ma anche per l’Italia che vive in un periodo dove… - anna_kouadio : RT @lucianocapone: Dice al Fatto il comunista Luciano Canfora che “quando Di Maio è andato a Mosca prima della guerra ha constatato la volo… - Nenna70 : RT @lucianocapone: Dice al Fatto il comunista Luciano Canfora che “quando Di Maio è andato a Mosca prima della guerra ha constatato la volo… - armdigennaro : RT @lucianocapone: Dice al Fatto il comunista Luciano Canfora che “quando Di Maio è andato a Mosca prima della guerra ha constatato la volo… - AdriansBeverini : RT @lucianocapone: Dice al Fatto il comunista Luciano Canfora che “quando Di Maio è andato a Mosca prima della guerra ha constatato la volo… -