L’Isola dei Famosi: Blind assente, puntata di scontri (Di martedì 10 maggio 2022) Ilary Blasi ha inaugurato la nuova puntata de L’Isola dei Famosi ieri, 9 maggio, con tante novità. Tra i naufraghi la tensione è sempre di più alle stelle e le discussioni non accennano a placarsi. Nel frattempo, sono arrivate anche rivelazioni inedite su quella che è stata la prima coppia a formarsi nel reality. Ecco … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022) Ilary Blasi ha inaugurato la nuovadedeiieri, 9 maggio, con tante novità. Tra i naufraghi la tensione è sempre di più alle stelle e le discussioni non accennano a placarsi. Nel frattempo, sono arrivate anche rivelazioni inedite su quella che è stata la prima coppia a formarsi nel reality. Ecco … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Aldo_Elle : Sapendo che i talk show politici fanno circa 1-2 milioni di spettatori e i programmi come l'Isola dei Famosi ne fan… - lullabiesvines : RT @annieandherself: Ricordando baru che parando con topina disse che dopo il gf sarebbe dovuto andare via per un po’ per lavoro e molti im… - Malvy34087444 : RT @Mitik_J: L'isola dei tavassi fino ad ora. Eh mah Nicolas vuole pescare solo lui. #isola - Arewealone19 : RT @pondgitsun3: L'isola delle ragazze vs l'isola dei ragazzi #TheWilds - massacittacom : RT @affari_politici: Rivolta in #SriLanka. L'auto di un ex ministro è stata gettata in acqua dai manifestanti a Colombo. Residenze, proprie… -