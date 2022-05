“L’Isola dei Famosi”, Alvin lascia la Palapa: cos’è successo con Ilary Blasi (Di martedì 10 maggio 2022) Alvin e Ilary Blasi, rispettivamente inviato e conduttrice de “L’Isola dei Famosi“, continuano a mandarsi “frecciatine” a distanza. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, l’inviato ha addirittura lasciato la Palapa, richiamato poi dalla conduttrice. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) “L’Isola dei Famosi”, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda la quattordicesima puntata de “L’Isola dei Famosi”, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. I naufraghi, divisi in due fazioni, nella puntata di ieri sera si sono ritrovati l’uno contro l’altro, ... Leggi su tvzap (Di martedì 10 maggio 2022), rispettivamente inviato e conduttrice de “dei“, continuano a mandarsi “frecciatine” a distanza. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, l’inviato ha addiritturato la, richiamato poi dalla conduttrice. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è. (Continua dopo la foto…) “dei”, il riassunto della puntata di ieri Ieri sera è andata in onda la quattordicesima puntata de “dei”, reality show condotto dasu Canale 5. I naufraghi, divisi in due fazioni, nella puntata di ieri sera si sono ritrovati l’uno contro l’altro, ...

Advertising

Novella_2000 : Roger tenta di violare il regolamento, il medico de L’isola dei Famosi lo incastra #isola - zazoomblog : Isola dei famosi Blind salta la puntata: “Ha un’infezione diversi giorni in infermeria”. L’annuncio di Alvin -… - DErricoSergio : @GiorgiaMeloni Presenzierei anche a “chi l’ha visto”, poi una puntata all’ isola dei famosi… - Sol46307836 : Comunque stanno facendo l'isola dei famosi non una gara sportiva.Riprendetevi, che accuse sono#isoladeifamosi - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, Blind salta la diretta. L'annuncio di Alvin: «È in infermeria per un'infezione cutanea» -