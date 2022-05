L’irresistibile richiamo del Lobster Roll

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 maggio 2022) Democratico e dalle infinite varianti di gusto, ilè tra i panini americani più golosi, tanto da essersi meritato una giornata nazionale (25 settembre) in cui ogni famiglia realizza la propria versione e la degusta con parenti e amici. Protagonista della ricetta è l’astice americano, detto “Lobstah”, crostaceo che si differenzia dall’aragosta per le sue chele ripiene di succosa polpa, racchiuso all’interno di un panino dalla forma allungata simile all’hot dog e farcito con diversi condimenti. Dal New England all’Expo di Milano Di questo street food si è iniziato a parlare nel Connecticut già negli anni ’20 grazie a Harry Perry, titolare di un ristorante nella cittadina di Milford, a cui va il merito di averlo inventato. Ma è nel Maine che ilè salito alla ribalta a partire dagli anni ’70, ...