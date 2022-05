L' intervista alla giovane scrittrice napoletana afrodiscendente che ha racchiuso la sua straordinaria storia | tra due madri e due culture | nel libro Addio | a domani

Leggi su iodonna

(Di martedì 10 maggio 2022) Mettere in fila parole, durante l’adolescenza, ha rappresentato uno scudo dietro cui nascondere le sue insicurezze, ma oggi, per Sabrina Efionay, 22enne, la scrittura è diventata uno strumento per prendere consapevolezza e svelarsi nelautobiografico “, a”. Sabrina Efionay Credits @Roberto Salomone Leggi anche › Abi Daré: «La voce forte delle ragazze nigeriane» Le radici delAvvicinatasi al mondo della narrativa italiana con lo pseudonimo Sabrynex per concedersi momenti di svago dal caos che portava sulla pelle, nell’ultimo periodo, ha deciso di trasformare i segni indelebili della sua esistenza in un’occasione di rivalsa. ...