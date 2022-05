L'Intelligence Usa porta alla luce i piani di Putin: legge marziale in Russia e guerra lunga (Di martedì 10 maggio 2022) Nulla di nuovo al Cremlino. Putin punta a una guerra lunga e di logoramento. Deludendo le speranze di quanti si stanno interrogando sull'ancora inspiegabile abolizione dell'intervento dell'aeronautica militare russa alla parata del 9 maggio e sull'altrettanto misteriosa assenza del Capo di stato maggiore e vice Ministro della difesa di Mosca Generale Valerij Gerasimov, a Washington il vertice dell'Intelligence Usa ha delineato in una audizione alla commissione difesa del senato degli Stati Uniti, la strategia del Presidente russo. Secondo la direttrice della National Intelligence americana, Avril Haines, Putin sta programmando un conflitto prolungato in Ucraina e si prefigge di raggiungere obiettivi oltre il Donbass. Le forze di ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Nulla di nuovo al Cremlino.punta a unae di logoramento. Deludendo le speranze di quanti si stanno interrogando sull'ancora inspiegabile abolizione dell'intervento dell'aeronautica militare russaparata del 9 maggio e sull'altrettanto misteriosa assenza del Capo di stato maggiore e vice Ministro della difesa di Mosca Generale Valerij Gerasimov, a Washington il vertice dell'Usa ha delineato in una audizionecommissione difesa del senato degli Stati Uniti, la strategia del Presidente russo. Secondo la direttrice della Nationalamericana, Avril Haines,sta programmando un conflitto proto in Ucraina e si prefigge di raggiungere obiettivi oltre il Donbass. Le forze di ...

