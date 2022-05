Liga | tris Betis a Valencia | Champions possibile LIVE | Granada-Athletic 1-0 Alle 21 30 Barcellona-Celta

Advertising

...sul Sydney con reti tutte nel primo tempo di Burgees quindi Parsons e Lescano e nella ripresa...di Premier League di questa sera tra Aston Villa e Liverpool e tre partite del nuovo turno di...... si gioca il posticipo della 36esima giornata in Serie A, Eredivisie ePortugal Si apre una ... i rossoneri vanno sotto a Verona e calano undal sapore di scudetto. E poi come non ricordare la ...Nella ripresa il tris arriva al 57' con Cervi e, dopo l'espulsione di Navarro, il Celta cala il definitivo poker con il sinistro da fuori area ancora di Aspas. Raccomandati per te ...Vittoria travolgente del Granada per 6-2 in casa del Maiorca, in una gara valida per la 35/a giornata della Liga. Dopo un primo tempo equilibrato, con le reti di Suarez per gli ospiti al 6' e il pareg ...