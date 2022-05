Libia: Draghi a Biden, potenziale fornitore gas e petrolio, insieme per stabilizzare Paese (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - “La Libia può essere un enorme fornitore di gas e petrolio, non so per l'Italia ma per tutta Europa". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi al PResidente statunitense Joe Biden, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca. “Tu cosa faresti?”, ha chiesto dunque Biden a Draghi, che ha risposto diretto: “Dobbiamo lavorare insieme per stabilizzare il Paese”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Washington, 10 mag. (Adnkronos) - “Lapuò essere un enormedi gas e, non so per l'Italia ma per tutta Europa". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Marioal PResidente statunitense Joe, nel corso del bilaterale alla Casa Bianca. “Tu cosa faresti?”, ha chiesto dunque, che ha risposto diretto: “Dobbiamo lavorareperil”.

