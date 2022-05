Liberato canta ancora, ritorno a sorpresa con un nuovo album (Di martedì 10 maggio 2022) Il fantomatico artista napoletano è riapparso sui social condividendo sette brani e il videoclip di 'Partenope', diretto da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 10 maggio 2022) Il fantomatico artista napoletano è riapparso sui social condividendo sette brani e il videoclip di 'Partenope', diretto da ...

Advertising

ele_grassi20 : RT @dailydrama2022: 09 Maggio 2022 Liberato canta ancora: il drop dell’album alle 23.59 - Gianskrt : Riflessione seria. Liberato può non piacere, per come canta, per le tematiche troppo romantiche, per il troppo mark… - incase_x : #Liberato canta ancora ?? - __anonymus007 : RT @dailydrama2022: 09 Maggio 2022 Liberato canta ancora: il drop dell’album alle 23.59 - Cri_Snix : liberato canta ancora, ma non smettere mai tenimm bisogn e te ??????????? #Liberato -