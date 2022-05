L' esercito russo all' assalto dell' acciaieria Azovstal

Leggi su panorama

(Di martedì 10 maggio 2022) Ore 7.50 - In corso la caccia ai soldati rimasti Forse siamo davanti alla battaglia finale; forse l', presidio e nascondiglio dei soldati di Kiev a Mariupol, sta per cadere nelle mani dei russi dopo settimane di bombardamenti. Con la fuoriuscita dei civili all'interno dei sotterranei sono rimasti solo i soldati, sembra 500, che hanno chiesto aiuto all'occidente per essere liberati.