L' esercito russo all' assalto dell' acciaieria Azovstal

(Di martedì 10 maggio 2022) Ore 7.50 - In corso la caccia ai soldati rimasti Forse siamo davanti alla battaglia finale; forse l', presidio e nascondiglio dei soldati di Kiev a Mariupol, sta per cadere nelle mani dei russi dopo settimane di bombardamenti. Con la fuoriuscita dei civili all'interno dei sotterranei sono rimasti solo i soldati, sembra 500, che hanno chiesto aiuto all'occidente per essere liberati.

Advertising

chetempochefa : 'C'è molta tensione. Il numero di attacchi delle ultime ore corrisponde globalmente al numero di attacchi complessi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I È stata trovata morta Sofia, la 13enne scomparsa due giorni fa dopo il bombardamento dell'esercito russo… - TgLa7 : #Mariupol, bandiera ucraina sventola ancora su acciaieria #Azovstal. L'assalto dell'esercito russo non sta avendo s… - falzare1 : RT @TgLa7: #Mariupol, bandiera ucraina sventola ancora su acciaieria #Azovstal. L'assalto dell'esercito russo non sta avendo successo (vide… - FioreFio4 : RT @agambella: Nel Donbass è confermato l'attraversamento del Silversky Donets da parte dell'esercito russo dopo la furiosa battaglia di ie… -

Internazionale

...supportare l'Ucraina e il suoper la sua legittima difesa e allo stesso tempo l'Italia continuerà a lavorare per la pace. Ma non possiamo pensare di fornire armi per colpire il suolo, ...A Palestrina sono sepolti alcuni soldati dell'sovietico (russi e ucraini) che, dopo essere ...sovietici morti per mano nazista è stato poi interpretato dalla direttrice del Centrodi ... Quanto è inefficiente l’esercito russo Fratelli d’Italia chiede conto di un protocollo tra Regione e Russia per fornire al Policlinico di Bari radiofarmaci prodotti da una società di Stato istituita da Putin che fabbrica anche testate nucl ...L’esercito di Kiev sta lavorando ad un piano militare per salvare i combattenti dell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Ieri il presidente russo, Vladimir Putin nel corso delle celebrazioni del Giorno ...