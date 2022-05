Leeds United vs Chelsea | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 maggio 2022) Di fronte a un secondo scoraggiante scontro di Premier League con un club londinese nel giro di pochi giorni, il, minacciato di retrocessione, ospiterà ila Elland Road mercoledì 11 maggio. I Whites sono caduti 2-1 contro l’Arsenal dopo un’implosione nel primo tempo nel fine settimana, mentre la squadra di Thomas Tuchel è stata ancorata in modo drammatico dal Wolverhampton Wanderers per pareggiare 2-2. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?I fedeli in viaggio delsi aspettavano sicuramente una batosta all’Emirates Stadium dopo un primo ...