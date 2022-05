Lecce, Baroni sul futuro: «Ho dato quello che dovevo. Il rinnovo…» (Di martedì 10 maggio 2022) Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in vista della prossima stagione dove i salentini giocheranno in Serie A Marco Baroni ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato del possibile futuro al Lecce. LE PAROLE – «Sono sereno. Ho dato tutto quello che dovevo. So che c’è una società attenta, che saprà valutare il mio operato e il nostro percorso insieme. Con il presidente Saverio Sticchi Damiani vanto un ottimo rapporto. C’è la voglia di firmare il contratto, ma non avverto ansia in questo momento di festa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Marco, tecnico del, ha parlato in vista della prossima stagione dove i salentini giocheranno in Serie A Marcoai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato del possibileal. LE PAROLE – «Sono sereno. Hotuttoche. So che c’è una società attenta, che saprà valutare il mio operato e il nostro percorso insieme. Con il presidente Saverio Sticchi Damiani vanto un ottimo rapporto. C’è la voglia di firmare il contratto, ma non avverto ansia in questo momento di festa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

iacobellli : RT @RadioRadioWeb: Il #Lecce di Baroni e Sticchi Damiani trascina la puglia calcistica in #SerieA ???? - LucaViaggio : RT @RadioRadioWeb: Il #Lecce di Baroni e Sticchi Damiani trascina la puglia calcistica in #SerieA ???? - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: Il #Lecce di Baroni e Sticchi Damiani trascina la puglia calcistica in #SerieA ???? - RadioRadioWeb : Il #Lecce di Baroni e Sticchi Damiani trascina la puglia calcistica in #SerieA ???? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Baroni: 'Rinnovo? Valuterà la società' -