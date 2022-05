Advertising

yassine01937035 : RT @LucaManinetti: ?? Rafael #Leao risponde ai tifosi durante una diretta instagram: 'Sto molto bene al #Milan. Il mio sogno è quello di vin… - EPanesi : RT @LucaManinetti: ?? Rafael #Leao risponde ai tifosi durante una diretta instagram: 'Sto molto bene al #Milan. Il mio sogno è quello di vin… - SempreMilanit : RT @LucaManinetti: ?? Rafael #Leao risponde ai tifosi durante una diretta instagram: 'Sto molto bene al #Milan. Il mio sogno è quello di vin… - LucaManinetti : ?? Rafael #Leao risponde ai tifosi durante una diretta instagram: 'Sto molto bene al #Milan. Il mio sogno è quello d… - tiornane : RT @FabRavezzani: Il Milan sta comunque facendo più del previsto. Provate a proporre a Conte di giocare con Dalot, Kjaer, Salemaekers e Lea… -

Pianeta Milan

...e il peso che hanno acquisito dentro la squadraal metodo di lavoro imposto da Maldini e Massara , condiviso da Pioli e nato dalla visione di Gazidis e della proprietà. Tonali enon ...Commenta per primo Il Milanall'Inter, batte l'Hellas Verona in rimonta e torna a +2 sui nerazzurri . Decisivi Tonali, autore di una doppietta, e, imprendibile e protagonista di due assist per il centrocampista in ... Leao risponde su Instagram ai tifosi: “Siamo carichi, forza Milan sempre” In una diretta sul suo canale Instagram, Leao ha speso parole importanti sul Milan e sul suo futuro. Il portoghese ha risposto ai followers ...L'attaccante del Milan Rafael Leao ha risposto ai tifosi durante una diretta instagram: "Sto molto bene al Milan. Il mio sogno è quello di vincere la Champions League. L'avversario più difficile affro ...