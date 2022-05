Le spaccature fra Stati rovinano la Festa dell’Ue

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 maggio 2022) Una cascata di applausi sommerge Ursula von der Leyen, quando la presidente della Commissione europea dice che l’immagine di una giovane madre che interviene in Parlamento con il suo bambino in braccio è molto più potente di ogni parata militare nelle strade di Mosca. La celebrazione europea del 9 maggio, data fatidica nella storia del continente per la sconfitta del Nazismo nel 1945 e l’inizio del progetto comunitario nel 1950, è un omaggio alla democrazia e alla partecipazione dei cittadini, con la promessa delle istituzionidi fare tutto il possibile per accogliere le 49 proposte uscite dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa. Ma di certo, non una prova di unità: mentre le presidenti di Commissione e Parlamento e quello di turno del Consiglioinvocavano la necessità di modificare i trattati dell’Unione, 13...