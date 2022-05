“Le restituzioni dei parlamentari M5s per l’assistenza di 63 orfani ucraini”. La proposta sottoposta al voto online degli iscritti 5 stelle (Di martedì 10 maggio 2022) Dalle 10.00 alle 22.00 di martedì 10 maggio, gli iscritti al MoVimento 5 stelle hanno la possibilità di votare sulla piattaforma SkyVote la proposta di destinare i 75mila euro – frutto delle restituzioni dei portavoce nazionali del Movimento – alle spese di trasporto e assistenza per 63 minori provenienti da diversi orfanotrofi ucraini: l’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Papa Giovanni XXIII”, impegnata sul territorio dall’inizio del conflitto per assicurare conforto e aiutare le vittime ucraine – soprattutto le più fragili – a lasciare il Paese, con autobus e mezzi diretti in Italia, dove famiglie e strutture vicine all’associazione sono pronte ad accoglierli. “Il Movimento”, ha scritto il leader Giuseppe Conte su Facebook presentato la consultazione, “sta impiegando tutti gli sforzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Dalle 10.00 alle 22.00 di martedì 10 maggio, glial MoVimento 5hanno la possibilità di votare sulla piattaforma SkyVote ladi destinare i 75mila euro – frutto delledei portavoce nazionali del Movimento – alle spese di trasporto e assistenza per 63 minori provenienti da diversi orfanotrofi: l’iniziativa è stata promossa dall’associazione “Papa Giovanni XXIII”, impegnata sul territorio dall’inizio del conflitto per assicurare conforto e aiutare le vittime ucraine – soprattutto le più fragili – a lasciare il Paese, con autobus e mezzi diretti in Italia, dove famiglie e strutture vicine all’associazione sono pronte ad accoglierli. “Il Movimento”, ha scritto il leader Giuseppe Conte su Facebook presentato la consultazione, “sta impiegando tutti gli sforzi ...

