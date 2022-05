Le Iene: speciale dedicato alla truffa milionaria di Paola Catanzaro (Di martedì 10 maggio 2022) In onda stasera, martedì 10 maggio, in prima serata su Italia1, lo speciale di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli, targato “Le Iene”, dal titolo “Paola Catanzaro: da mistico a showgirl”. La puntata è interamente dedicata alla truffa milionaria messa in piedi da Paolo Catanzaro, l’ex veggente di Brindisi diventato poi Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, che prometteva guarigioni e salvezza nello spirito e nel corpo in cambio di cospicue somme di denaro. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, inchieste della Procura e ricostruzioni, il reportage ripercorre, dall’inizio a oggi, la vicenda che ha portato la donna a sette condanne per un raggiro di circa quattro milioni di euro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 10 maggio 2022) In onda stasera, martedì 10 maggio, in prima serata su Italia1, lodi Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli, targato “Le”, dal titolo “: da mistico a showgirl”. La puntata è interamente dedicatamessa in piedi da Paolo, l’ex veggente di Brindisi diventato poi, in arte Sveva Cardinale, che prometteva guarigioni e salvezza nello spirito e nel corpo in cambio di cospicue somme di denaro. Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, inchieste della Procura e ricostruzioni, il reportage ripercorre, dall’inizio a oggi, la vicenda che ha portato la donna a sette condanne per un raggiro di circa quattro milioni di euro ...

Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale di @RugVero e Alessia Rafanelli, targato #LeIene, dal titolo “Paola… - robertopontillo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale di @RugVero e Alessia Rafanelli, targato #LeIene, dal titolo “Paola… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda lo speciale di @RugVero e Alessia Rafanelli, targato #LeIene, dal titolo “Pa… - MondoTV241 : Anticipazioni sullo speciale 'Le Iene' sul caso di 'Paola Catanzaro' #leIene #speciale #paolacatanzaro - BenCroce72 : @mirkonicolino Ma le iene l han fatta una puntata speciale? -