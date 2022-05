"Le due cose brutte che ha fatto”: Estefania lascia senza parole Roger. Spunta una lettera (Di martedì 10 maggio 2022) Roger Balduino avrebbe infranto il regolamento de L'Isola dei Famosi. Secondo le ultimissime, il concorrente avrebbe scritto un biglietto per Estefania Bernal consegnandolo al medico presente a Cayo Cochinos. Ma l'episodio non è sfuggito agli addetti ai lavori ed Ilary Blasi – dopo aver bacchettato il concorrente – ha fatto arrivare comunque la lettera alla naufraga. Quando l'ha letta ha reagito in modo inaspettato: ha criticato duramente Roger. Gelo in studio. “Ilary ho letto tutto il bigliettino. Ma non cambia quello che ho saputo. Laura Maddaloni mi ha appena raccontato delle cose che non mi sono piaciute affatto. Sì Lau mi ha detto un paio di cose non belle. Roger ha fatto un paio di movimenti brutti che non vanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022)Balduino avrebbe infranto il regolamento de L'Isola dei Famosi. Secondo le ultimissime, il concorrente avrebbe scritto un biglietto perBernal consegnandolo al medico presente a Cayo Cochinos. Ma l'episodio non è sfuggito agli addetti ai lavori ed Ilary Blasi – dopo aver bacchettato il concorrente – haarrivare comunque laalla naufraga. Quando l'ha letta ha reagito in modo inaspettato: ha criticato duramente. Gelo in studio. “Ilary ho letto tutto il bigliettino. Ma non cambia quello che ho saputo. Laura Maddaloni mi ha appena raccontato delleche non mi sono piaciute af. Sì Lau mi ha detto un paio dinon belle.haun paio di movimenti brutti che non vanno ...

