Le donne, l’arte, la politica. Sgarbi senza freni: “Mi ha chiamato Draghi e…” (Di martedì 10 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/Sgarbi.mp4 Una vita da Vittorio Sgarbi. E cioè arte, politica, polemiche, televisione e donne, come le “tre al mese” che sostiene di avere avuto. Il critico d’arte compie 70 anni e dopo la festa con amici e parenti, ieri è si è seduto nello studio di Quarta Repubblica insieme alle sue due figlie. Un’intervista in perfetto stile Sgarbi, appunto, senza filtri e senza freni. Tutto ruota attorno ad un dipinto che rappresenta – diciamo – la “sgarbeide”, ovvero l’insieme di amici e persone care che hanno segnato la vita del critico. Ci sono Morgan, i collaboratori di una vita, D’Agostino, i genitori, la storica fidanzata, Cruciani, Maurizio Costanzo e tanti altri. E c’è anche Silvio Berlusconi, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 10 maggio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/05/.mp4 Una vita da Vittorio. E cioè arte,, polemiche, televisione e, come le “tre al mese” che sostiene di avere avuto. Il critico d’arte compie 70 anni e dopo la festa con amici e parenti, ieri è si è seduto nello studio di Quarta Repubblica insieme alle sue due figlie. Un’intervista in perfetto stile, appunto,filtri e. Tutto ruota attorno ad un dipinto che rappresenta – diciamo – la “sgarbeide”, ovvero l’insieme di amici e persone care che hanno segnato la vita del critico. Ci sono Morgan, i collaboratori di una vita, D’Agostino, i genitori, la storica fidanzata, Cruciani, Maurizio Costanzo e tanti altri. E c’è anche Silvio Berlusconi, ...

Advertising

SAntiogu : RT @SAntiogu: Gia' le donne sono come i gatti. Ma se ci aggiungono l'arte della recitazione,allora e' meglio pensare alle donne che lo fann… - SAntiogu : Gia' le donne sono come i gatti. Ma se ci aggiungono l'arte della recitazione,allora e' meglio pensare alle donne c… - corinna_targi : #art #arte #poesia #poetrycommunity #poetry #artistsontwitter CAMBIA TUTTO CAMBIA ??... cambia tutto cambia l'inv… - rossellabea : RT @ApeMilano: L’alpinismo è tutto un mondo, un libro che racconta le donne e l’arte di scalare le montagne - Soemi98_ : RT @MileyTeamITALY: Nuovo servizio fotografico di @MileyCyrus, realizzato da Timothy White. Uno scatto fa parte della mostra WOMEN WHO RO… -

Rilanci e record per la Collezione Ammann da Christie's New York Nonostante l'assenza di garanzie e lotti senza riserva, solo due ... Nuovi record e anni '80 Al di là dei grandi nomi dell'arte ...da una stima di 60 - 80mila $! Record anche per due delle poche donne ... L'ultima provocazione di Madonna: 3 NFT insieme con Beeple ... ero entusiasta di avere l'opportunità di condividere la mia ... dando vita all'arte. Volevo indagare il concetto di creazione, non ...a beneficio di tre organizzazioni non profit che sostengono le donne ... Padova24ore.it Nonostante'assenza di garanzie e lotti senza riserva, solo due ... Nuovi record e anni '80 Al di là dei grandi nomi dell'...da una stima di 60 - 80mila $! Record anche per due delle poche...... ero entusiasta di avere'opportunità di condividere la mia ... dando vita all'. Volevo indagare il concetto di creazione, non ...a beneficio di tre organizzazioni non profit che sostengono le... Elena Pizzato porta al Booming l'arte ispirata alla donne assassine