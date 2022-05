LCR | De Santis | inerzia Regione Lazio blocca accordo per riapertura cinema Metropolitan

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “L’dellal’di programma per ladello storico, in via del Corso a Roma, e tiene in ostaggio anche la riqualificazione di altre due sale comunali: l’Airone in via Lidia, nel quartiere Appio Latino, e l’Apollo in via Bixio all’Esquilino.” “In ballo ci sono sette milioni di oneri accessori destinati a queste ultime due strutture, che arriverebbero dall’impresa impegnata nel recupero delse soltanto partisse la fase finale dei lavori.” “Come giunta Raggi nel 2019 avevamo previsto la destinazione d’uso commerciale di poco più di duemila metri quadri della superficie disponibile, di cui 1.300 destinati alla vendita vera e propria e 330 per una sala ...