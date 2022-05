Lazio | Mattia | asili nido | avanti contro disuguaglianze con 2 | 9 mln

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Con l’approvazione della delibera regionale, continua ad essere attuata la Legge 7/2020 sul sistema integrato educazione istruzione 0-6 anni. Grazie ai fondi stanziati dalla Giunta Zingaretti, pari a oltre 2,9 milioni, nell`ambito della programmazione delle risorse sul fondo nazionale, viene compiuto un ulteriore passo inper l’offerta omogenea di servizi educativi di qualità sul territorio regionale a partire dalla prima infanzia e per una maggiore conciliazione vita/ lavoro delle famiglie.” “Con le nuove risorse, che si aggiungono alle precedenti per un totale di 27 milioni, si prevede l’apertura di nuovi servizi educativi integrativi comunali; la riqualificazione di edifici scolastici pubblici preesistenti; la costruzione di ‘Poli per l’infanzia’ e l’avvio di nuove Sezioni Primavera comunali”. Così Eleonora, Presidente IX ...

Istituita la "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro". Tredici articoli che disciplinano diversi aspetti per abbattere il gender pay gap ...