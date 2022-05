Lazio, Lotito: “Sarri blindato, Milinkovic Savic non è sul mercato” (Di martedì 10 maggio 2022) Lazio, Lotito- Il patron Lotito si è lasciato andare con delle dichiarazioni importanti sul mercato e sul futuro della Lazio, che ad oggi è nelle sue mani. LE SUE PAROLE “E’ un campionato combattuto, mi fa piacere: è aumentato il livello di qualità delle squadre. Lo Scudetto ora è per due squadre, per l’Europa ci sono diverse squadre, per la retrocessione sono incrementate: fa piacere, è un campionato in equilibrio di qualità tecnica. Si tratta di capire la tenuta delle squadre adesso”. Sarri rimane? “Ha un contratto che non scade quest’anno, nessuno ha mai messo in dubbio la sua permanenza. C’è una grande stima professionale, per la sua dedizione al calcio. Vive di calcio, si nutre di calcio, ventiquattro ore su ventiquattro: è un elemento positivo, fa crescere i nostri giocatori e li ... Leggi su seriea24 (Di martedì 10 maggio 2022)- Il patronsi è lasciato andare con delle dichiarazioni importanti sule sul futuro della, che ad oggi è nelle sue mani. LE SUE PAROLE “E’ un campionato combattuto, mi fa piacere: è aumentato il livello di qualità delle squadre. Lo Scudetto ora è per due squadre, per l’Europa ci sono diverse squadre, per la retrocessione sono incrementate: fa piacere, è un campionato in equilibrio di qualità tecnica. Si tratta di capire la tenuta delle squadre adesso”.rimane? “Ha un contratto che non scade quest’anno, nessuno ha mai messo in dubbio la sua permanenza. C’è una grande stima professionale, per la sua dedizione al calcio. Vive di calcio, si nutre di calcio, ventiquattro ore su ventiquattro: è un elemento positivo, fa crescere i nostri giocatori e li ...

