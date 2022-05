Lazio, Lotito: “Rifiutai 140 milioni per Milinkovic-Savic, lato umano viene prima di quello economico” (Di martedì 10 maggio 2022) “Stimo molto Sergej Milinkovic-Savic e non l’ho mai messo in vendita. Lui può fare la differenza e abbiamo un buon rapporto. Nel caso in cui un top club al mondo dovesse presentare un’offerta, gli chiederei cosa vuole fare. Nella mia società esiste prima il valore umano e poi quello economico. Quando mi fu fatta un’offerta indecente da 140 milioni decisi di non venderlo“. Queste le parole di Claudio Lotito ai microfoni di Rai Sport a margine della cena di gala della Lega di Serie A. Il presidente della Lazio ha parlato anche di Maurizio Sarri e del suo futuro: “Nessuno ha mai messo in dubbio la sua permanenza, il suo contratto non scade quest’anno. C’è una grande stima professionale per la sua dedizione al calcio. Si ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Stimo molto Sergeje non l’ho mai messo in vendita. Lui può fare la differenza e abbiamo un buon rapporto. Nel caso in cui un top club al mondo dovesse presentare un’offerta, gli chiederei cosa vuole fare. Nella mia società esisteil valoree poi. Quando mi fu fatta un’offerta indecente da 140decisi di non venderlo“. Queste le parole di Claudioai microfoni di Rai Sport a margine della cena di gala della Lega di Serie A. Il presidente dellaha paranche di Maurizio Sarri e del suo futuro: “Nessuno ha mai messo in dubbio la sua permanenza, il suo contratto non scade quest’anno. C’è una grande stima professionale per la sua dedizione al calcio. Si ...

