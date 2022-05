Lavoro, l’indagine: “La difficoltà nel reperire personale dipende da salari bassi e dal ricorso massiccio a contratti a tempo determinato” (Di martedì 10 maggio 2022) Le difficoltà di reperimento di personale e il disallineamento tra la domanda e l’offerta di Lavoro, in alcuni settori, sono dovuti a “salari troppo bassi” e “all’eccessivo uso di contratti a termine“: è quanto emerge dal report di area studi Legacoop e Ipsos FragilItalia, realizzato su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Per il 45% degli intervistati sarebbe utile l’introduzione del salario minimo. Nello specifico, il 65% del campione (73% tra gli over 50, 61% tra gli under 30) indica gli stipendi bassi come motivo del disallineamento tra domanda e offerta di Lavoro. Quasi la metà, il 49%, ( 56% tra gli over 50, 44% tra gli under 30) indica invece il “ricorso massiccio a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Ledi reperimento die il disallineamento tra la domanda e l’offerta di, in alcuni settori, sono dovuti a “troppo” e “all’eccessivo uso dia termine“: è quanto emerge dal report di area studi Legacoop e Ipsos FragilItalia, realizzato su un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni. Per il 45% degli intervistati sarebbe utile l’introduzione delo minimo. Nello specifico, il 65% del campione (73% tra gli over 50, 61% tra gli under 30) indica gli stipendicome motivo del disallineamento tra domanda e offerta di. Quasi la metà, il 49%, ( 56% tra gli over 50, 44% tra gli under 30) indica invece il “a ...

Advertising

CaserottiMarta : RT @ADIPhD: Sul @sole24ore i primi risultati della X Indagine ADI sulle condizioni di lavoro nel dottorato in Italia, frutto del questionar… - FioravR : RT @ADIPhD: Sul @sole24ore i primi risultati della X Indagine ADI sulle condizioni di lavoro nel dottorato in Italia, frutto del questionar… - rosdefilippis : RT @ADIPhD: Sul @sole24ore i primi risultati della X Indagine ADI sulle condizioni di lavoro nel dottorato in Italia, frutto del questionar… - ServiziAlLavoro : 'Cosa si fa per il lavoro a Brescia?', l'incontro organizzato dalla Cisl Il convegno. La Cisl bresciana – che nei m… - EnricoMartini97 : RT @ADIPhD: Sul @sole24ore i primi risultati della X Indagine ADI sulle condizioni di lavoro nel dottorato in Italia, frutto del questionar… -

Otto arresti per furti in case e negozi provincia Perugia Contemporaneamente l'attenzione della squadra mobile si è ... Orari ritenuti compatibili con i furti al centro dell'indagine. Il ...della Repubblica Raffaele Cantone ha sottolineato il "lavoro ... Patrimonio ecclesiastico: il Museo Diocesano di Reggio partecipa con "visionidicomunità" ... in base ad una Convenzione tra la Scuola e l'Arcidiocesi di ... Il Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro ideato e proposto dal Museo ... a partire dall'indagine delle fonti per giungere alla promozione ... Il Fatto Quotidiano Contemporaneamente'attenzione della squadra mobile si è ... Orari ritenuti compatibili con i furti al centro dell'. Il ...della Repubblica Raffaele Cantone ha sottolineato il "...... in base ad una Convenzione tra la Scuola e'Arcidiocesi di ... Il Progetto di Alternanza Scuola/ideato e proposto dal Museo ... a partire dall'delle fonti per giungere alla promozione ... Lavoro, l’indagine: “La difficoltà nel reperire personale dipende da salari bassi e dal ricorso…