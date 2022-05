Lavoro e maternità, sul caso Franchi la Bonetti persevera: “Mettere le imprese nelle condizioni di non dover più dire quelle cose” (Di martedì 10 maggio 2022) A sei giorni dal convegno durante il quale non ha preso le distanze dalle parole della stilista Elisabetta Franchi, che ha detto di assumere in ruoli dirigenziali solo donne over 40 per non “rischiare” che vadano in maternità, la ministra Elena Bonetti riconosce che si tratta di “una resa alla discriminazione“. Ma, intervistata da Repubblica, sostiene che il punto non è sanzionare quelle discriminazioni bensì “Mettere le imprese italiane nelle condizioni di non dover più pronunciare un discorso come quello di Elisabetta Franchi”. La titolare delle Pari opportunità, che a caldo era sembrata giustificare la posizione dell’imprenditrice rimarcando come i datori debbano per esempio pagare i contributi per chi sostituisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) A sei giorni dal convegno durante il quale non ha preso le distanze dalle parole della stilista Elisabetta, che ha detto di assumere in ruoli dirigenziali solo donne over 40 per non “rischiare” che vadano in, la ministra Elenariconosce che si tratta di “una resa alla discriminazione“. Ma, intervistata da Repubblica, sostiene che il punto non è sanzionarediscriminazioni bensì “leitalianedi nonpiù pronunciare un discorso come quello di Elisabetta”. La titolare delle Pari opportunità, che a caldo era sembrata giustificare la posizione dell’imprenditrice rimarcando come i datori debbano per esempio pagare i contributi per chi sostituisce ...

