Lavorare per Tik Tok: il volto oscuro del social più "divertente" (Di martedì 10 maggio 2022) Attraverso molte testimonianze riportate dal Wall Street Journal sono emerse dinamiche preoccupanti sulla politica lavorativa del colosso Tik Tok: i dipendenti dell'azienda denunciano ansia, privazione del sonno e orari insostenibili. Tik Tok ha visto un successo sorprendente in poco tempo (è stata fondata solo 6 anni fa) e continua la sua rapida scalata: tutto, però, ha un prezzo, e nonostante non sia strano che le aziende tecnologiche in rapida crescita pretendano orari prolungati e scadenze strette sembra che le politiche interne di Tik Tok siano fuori dai limiti della ragionevolezza. I dipendenti del colosso, molti dei quali veterani di altre importanti società tecnologiche, affermano che TikTok preme sulla produttività e la segretezza a un livello non comune nel settore, come riporta il Wall Street Journal. "Sapere che la maggior parte dell'azienda è sveglia quando dovrei dormire ...

