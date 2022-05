L’aspirina elimina le rughe | la maschera anti age potente e fai da te

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 10 maggio 2022) Nessuno ve lo dirà mai, tranne noi di Non Solo Riciclo:le, perchè è un potentissimo-age se utilizzata nel giusto modo. Ma non assumetela oralmente, come siete solite fare quando siete vittime di virus stagionali o malesseri. Il suo impiego, in questo caso, è cosmetico. Per applicarla correttamente e ottenere immediati benefici, dovrete preparare unada stendere sul viso con effetti visibili fin da subito. Ma facciamo un passo e vediamo perché questo farmaco agisce in maniera efficace contro l’invecchiamento. Una compressa rivestita contiene 500 grammi di acido acetil salicilico, e questo è noto ai più. Ma pochi sanno che questo ingrediente, deriva dalla piante del salice, e appartiene alla famiglia dei beta-idrossiacidi che, insieme agli alfa-idrossiacidi, sono ...