L’arsenale della democrazia Biden firma la legge Lend-Lease per Kiev

(Di martedì 10 maggio 2022) Con ladel presidente degli Stati Uniti, Joe, è diventata ufficialmentel’Ukraine Democracy DefenseAct per agevolare le forniture militari all’Ucraina. Washington, dunque, riattiva la misura “affitti e prestiti” adottata per la prima volta nel 1941 per rifornire il Regno Unito in lotta contro la Germania nazista. La, approvata la settimana scorsa dalla Camera dei rappresentanti con 417 voti a favore e solo 10 contrari, prevede una serie di agevolazioni e di procedure accelerate per il prestito o il noleggio di forniture militari all’Ucraina e alle nazioni dell’est Europa. Il provvedimento fa esplicito riferimento al documento del 1941, che consente di fornire armi a qualsiasi governo straniero qualora la sua protezione “sia valutata vitale per la ...