Land Rover - La Guardia di Finanza arruola 50 Defender

(Di martedì 10 maggio 2022)ha consegnato 50 esemplari della110 alladi, nella piazza d'Armi della Caserma Piave a Roma. Caratterizzate dalla tradizionale livrea grigioverde, le auto saranno destinate al SAGF, il Soccorso Alpinodi, cui andranno 36 esemplari, e ai reparti operativi per i servizi di polizia (12 esemplari). Altre duesaranno invece a disposizione del Corpo. Mild hybrid da 200 CV. Le versioni della110 scelti per ladisono le 3.0D AWD Auto S con il sei cilindri turbodiesel da 200 cavalli abbinato al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale permanente. Numerosi gli interventi realizzati su misura: oltre ai lampeggianti a Led, è ...

'Forniamo mezzi e veicoli capaci di andare ovunque', ha detto il Ceo di Jaguar Land Rover Italia, Marco Santucci, a margine della cerimonia di consegna di 50 Defender che entreranno ufficialmente a far parte del parco veicolare in uso alla Guardia di Finanza. La versione assegnata al SAGF si caratterizza per modifiche evidenti all'esterno: verricello elettrico anteriore Warn Zeon Platinum 10-S, progettato appositamente per la Land Rover Defender, con forza ...