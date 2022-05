La vita di Adele, Léa Seydoux: "Un coordinatore dell'intimità? Sarebbe stato inutile, il regista era matto" (Di martedì 10 maggio 2022) 'Il modo in cui abbiamo girato questo film è stato pazzesco. Il tizio è semplicemente matto', ha rivelato Léa Seydoux, riferendosi al controverso regista Abdellatif Kechiche. Léa Seydoux è entrata nella storia come prima attrice, insieme alla sua co-protagonista de La vita di Adele, Adèle Exarchopoulos, a vincere la Palma d'Oro per la sua performance nella pellicola. La star francese, che quest'anno torna a Cannes con Crimes of the Future di David Cronenberg, ha affermato che la famosa scena di sesso lesbo di sette minuti ha richiesto più di 100 riprese e 10 giorni di girato al fine di ottenere una singola sequenza. Quando gli è stato chiesto, a quasi un decennio di distanza, se un coordinatore ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022) 'Il modo in cui abbiamo girato questo film èpazzesco. Il tizio è semplicemente', ha rivelato Léa, riferendosi al controversoAbatif Kechiche. Léaè entrata nella storia come prima attrice, insieme alla sua co-protagonista de Ladi, Adèle Exarchopoulos, a vincere la Palma d'Oro per la sua performance nella pellicola. La star francese, che quest'anno torna a Cannes con Crimes of the Future di David Cronenberg, ha affermato che la famosa scena di sesso lesbo di sette minuti ha richiesto più di 100 riprese e 10 giorni di girato al fine di ottenere una singola sequenza. Quando gli èchiesto, a quasi un decennio di distanza, se un...

