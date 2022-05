Advertising

sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV La Virtus si gioca l’Eurocop: dove vedere la finale contro il Bursaspor: Dove vedere Vir… - VuNereBologna : ?? 10 Maggio 2001 ??? Al PalaMalaguti si gioca Gara 5 della finale di EuroLega tra Kinder Bologna e TAU Ceramica Bas… - TWINSSEBASTIANI : LA VIRTUS CIVITANOVA CEDE NEL FINALE CONTRO FAENZA - 09.05.2022 - Ko indolore per la Virtus Civitanova, che se la g… - EasyMagF1_ : @twothovsandone Beh la virtùs si sicuro gioca meglio acalcio della Juve attuale - ginloverx : Io stavo pensando “bella sta sera vado a dormire alle sette” ma gioca la virtus devo rifarmi gli occhi che ho sofferto troppo oggi. -

Basket, serie B Sarà Ancona l'avversario dellaKleb nei play off. Gara 1 sidomenica al PalaPaladua (ore 19.30) e gara 2 sarà giocata sempre in casa dei virtussini martedì 17 (ore 20.30). Poi la serie si sposterà nelle Marche e l'...Il matchEntella - Foggia , valido come ritorno del primo turno dei playoff nazionali della Serie C 2021/22 , sigiovedì 12 maggio alle ore 20.30 nello stadio Comunale di Chiavari. Si riparte dall'...Gli ospiti, infatti, si presentano alla sfida di domani sera con l’etichetta di Underdogs (‘sfavoriti’ in inglese, ndr). Sotto il ferro, invece, il miglio rimbalzista è Kevarrius Hayes con 6.9 rimbalz ...la V nera si gioca l'accesso all'Eurolega nella finale di Eurocup, trofeo che manca nella ricca bacheca bianconera. (Tuttobolognaweb) Abbiamo avuto tante vicissitudini, ma la compattezza di questo ...