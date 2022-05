«La tv russa ha scambiato Bonnie & Clyde per due vittime della Seconda Guerra Mondiale» – Il video (Di martedì 10 maggio 2022) Durante il concerto celebrativo della parata del 9 maggio la tv di stato russa ha mostrato una foto dei due rapinatori Bonnie & Clyde presentandoli come due vittime della Seconda Guerra Mondiale. Lo scrivono media ucraini ed americani, che riportano uno screenshot del concerto trasmesso su Channel 1 durante l’esecuzione della canzone “If there was no war“, che prevedeva la pubblicazione di foto di coppie separate dalla Guerra. Tra queste, anche lo scatto che ritrae Bonie Elizabeth Parker (nata il 1 ottobre 1910 e morta con il compagno il 23 maggio 1934) e Clyde Chestnut Barrow (24 marzo 1909), due criminali che durante la Grande Depressione attirarono l’attenzione ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022) Durante il concerto celebrativoparata del 9 maggio la tv di statoha mostrato una foto dei due rapinatoripresentandoli come due. Lo scrivono media ucraini ed americani, che riportano uno screenshot del concerto trasmesso su Channel 1 durante l’esecuzionecanzone “If there was no war“, che prevedeva la pubblicazione di foto di coppie separate dalla. Tra queste, anche lo scatto che ritrae Bonie Elizabeth Parker (nata il 1 ottobre 1910 e morta con il compagno il 23 maggio 1934) eChestnut Barrow (24 marzo 1909), due criminali che durante la Grande Depressione attirarono l’attenzione ...

Advertising

chernajadyra : Chi fermano per controllare i documenti alla stazione di Foggia? Moi “perché controlliamo quelli che non conosciam… - pietrofiguera : Qualcuno ha scambiato la Nato per l'Onu e si scandalizza se non riconoscerà la Crimea russa. Cosa vi aspettavate precisamente? - MarcoRocconi : @redazioneiene I civili che si nascondono con i soldati hanno scambiato la loro saggezza e vita con una partita di roulette russa ???? -