La storia di Rosanna | la mamma record italiana che partorì 6 gemelli

Leggi su dilei

(Di martedì 10 maggio 2022) Linda, Roberto, Francesco, Fabrizio, Letizia e Giorgio questi i nomi dei fratelli più famosi d’Italia tra gli anni ’80 e ’90. Ma non si tratta di attori, imprenditori o personaggi che abbiamo visto al cinema o in televisione, la loro fama riguarda la loro nascita, perché sono id’Italia, i fratelli Giannini. Ve li ricordate? I 6d’Italia Non di sola cronaca nera e guerra sono fatti i titoli di giornali, quelli che hanno raccontato alcuni dei capitoli più oscuri della nostra, gli stessi che hanno permesso al mondo intero di conoscere, suo marito Franco e i loro sei figli. Un parto esagemellare che la nostra generazione non dimenticherà mai perché quello era diventato il simbolo di un Paese in rinascita, il nostro. Era la notte dell’11 gennaio del 1980, quando, venivano a mondo i 6 fratelli ...