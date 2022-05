La Spagna ordina a Binance di cessare di offrire derivati crittografici (Di martedì 10 maggio 2022) Binance ha smesso di offrire derivati crittografici in Spagna poiché non ha ancora ottenuto la completa licenza nel paese Binance Turchia sta intraprendendo un’azione legale contro le pubblicità false Report locali riportano che al più grande exchange di criptovalute per volume di scambi, Binance, è stato detto dall’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari in Spagna, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), di smettere di offrire ai clienti i suoi prodotti derivati dalle criptovalute. Da allora la piattaforma di trading ha rimosso l’opzione per i derivati crittografici dal suo sito Web, impedendo effettivamente agli utenti di creare nuove ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 10 maggio 2022)ha smesso diinpoiché non ha ancora ottenuto la completa licenza nel paeseTurchia sta intraprendendo un’azione legale contro le pubblicità false Report locali riportano che al più grande exchange di criptovalute per volume di scambi,, è stato detto dall’autorità di regolamentazione dei valori mobiliari in, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), di smettere diai clienti i suoi prodottidalle criptovalute. Da allora la piattaforma di trading ha rimosso l’opzione per idal suo sito Web, impedendo effettivamente agli utenti di creare nuove ...

Advertising

Nath67Lic : RT @mcc43_: Tribunale Spagna ordina rilascio provvisorio di #AnatolyShariy, politico e blogger, arrestato dopo essere stato accusato di t… - mcc43_ : Tribunale Spagna ordina rilascio provvisorio di #AnatolyShariy, politico e blogger, arrestato dopo essere stato a… - inhyunesheart : RT @itboysanii: non seonghwa che ordina cibo a caso in spagna perché non c'erano foto sul menù e prende LA CODA DI TORO io avrei pianto - SottonaperTXT : RT @itboysanii: non seonghwa che ordina cibo a caso in spagna perché non c'erano foto sul menù e prende LA CODA DI TORO io avrei pianto - itboysanii : non seonghwa che ordina cibo a caso in spagna perché non c'erano foto sul menù e prende LA CODA DI TORO io avrei pianto -