La showgirl prova a spiegare la sua assenza in tv | “C’è stato qualche blocco”

Advertising

itomtom09 : RT @IsaeChia: Questa è la mia casa, Stefania Orlando pronta a tornare in tv con Tommaso Zorzi: “Noi due siamo la prova che…” La showgirl e… - IsaeChia : Questa è la mia casa, Stefania Orlando pronta a tornare in tv con Tommaso Zorzi: “Noi due siamo la prova che…” La… -

Mettiti un pantalone lungo ma anche una maglia a maniche lunghe' ha detto lafacendo ... chi è vita privata/ L'amore per iò marito Tomas Goldschmid, la malattia di Lyme L'ultimaall'...' E' stata una settimana di grandi soddisfazioni ', aveva scritto laAnna Falchi soltanto ... Laè racchiusa tutta nel suo ultimo scatto rubato dagli studi di Rai Due. 'Da amare' Anna ...A "Belve", su Rai2, la nota showgirl ha parlato del suo allontanamento dalla tv: cosa ha raccontato ai microfoni di Francesca Fagnani.Di recente, proprio la showgirl ungherese è intervenuta in difesa della figlia, fortemente criticata per la scelta di aver comunque preso parte al reality di Canale 5. La figlia della showgirl ...