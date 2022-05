La Russia potrebbe stabilire la legge marziale? (Di martedì 10 maggio 2022) A fronte dell’impasse in cui si trovano le operazioni belliche in Ucraina, che nonostante il cambio al vertice con l’avvento del generale Alexander Dvornikov, non progrediscono alla velocità sperata, Mosca potrebbe decidere di instaurare la legge marziale. A riferirlo è stata Avril Haines, direttrice dell’intelligence statunitense durante un’audizione alla commissione Difesa del senato Usa. L’offensiva InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 10 maggio 2022) A fronte dell’impasse in cui si trovano le operazioni belliche in Ucraina, che nonostante il cambio al vertice con l’avvento del generale Alexander Dvornikov, non progrediscono alla velocità sperata, Moscadecidere di instaurare la. A riferirlo è stata Avril Haines, direttrice dell’intelligence statunitense durante un’audizione alla commissione Difesa del senato Usa. L’offensiva InsideOver.

