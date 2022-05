La Russa sbotta in Aula: “Inutile mascherina, costretto a tenerla” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’Inutile mascherina che i senatori questori mi costringono a tenere”. Lo dice Ignazio La Russa, che da presidente d’Aula in Senato non nasconde la sua idea sulle misure di Palazzo Madama per il contenimento del covid, che prevedono l’uso dei dispositivi di protezione “esclusivamente in occasione delle sedute dell’Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e dei Comitati e degli organi collegiali nonché nel corso delle riunioni, comprese quelle di carattere amministrativo, dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico”. Le disposizioni valide dal 2 maggio fino al 15 giugno “raccomandano” inoltre “l’utilizzo dei dispositivi di protezione in tutti i luoghi chiusi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’che i senatori questori mi costringono a tenere”. Lo dice Ignazio La, che da presidente d’in Senato non nasconde la sua idea sulle misure di Palazzo Madama per il contenimento del covid, che prevedono l’uso dei dispositivi di protezione “esclusivamente in occasione delle sedute dell’Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e dei Comitati e degli organi collegiali nonché nel corso delle riunioni, comprese quelle di carattere amministrativo, dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico”. Le disposizioni valide dal 2 maggio fino al 15 giugno “raccomandano” inoltre “l’utilizzo dei dispositivi di protezione in tutti i luoghi chiusi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

