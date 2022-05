La Roma in finale di Conference League, Totti: “Andiamo vogliosi, lotteremo fino alla fine” (Di martedì 10 maggio 2022) Roma – E’ uno dei grandi del calcio italiano ed è uno dei testimonial della Coppa Italia. Francesco Totti è una bandiera per la Roma e a Roma. L’ottavo Re e il simbolo di un’era calcistica parla dei tanti argomenti del pallone delle ultime ore. Lo fa a margine della presentazione della finale della Coppa Italia di domani sera allo Stadio Olimpico, che vedrà protagoniste in campo la Juventus e l’Inter. In attesa del derby d’Italia, Totti torna alla partita dei giallorossi in campionato: “È solo uno dei tanti episodi a sfavore della Roma, non stiamo qui a recriminare, se il Var non aiuta penso che sia più complicato. Se non riesce a vedere quello che è successo ieri è difficile per tutti”. Sulla Coppa Italia aggiunge: “In gara secca tra Juve e Inter può ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 10 maggio 2022)– E’ uno dei grandi del calcio italiano ed è uno dei testimonial della Coppa Italia. Francescoè una bandiera per lae a. L’ottavo Re e il simbolo di un’era calcistica parla dei tanti argomenti del pallone delle ultime ore. Lo fa a margine della presentazione delladella Coppa Italia di domani sera allo Stadio Olimpico, che vedrà protagoniste in campo la Juventus e l’Inter. In attesa del derby d’Italia,tornapartita dei giallorossi in campionato: “È solo uno dei tanti episodi a sfavore della, non stiamo qui a recriminare, se il Var non aiuta penso che sia più complicato. Se non riesce a vedere quello che è successo ieri è difficile per tutti”. Sulla Coppa Italia aggiunge: “In gara secca tra Juve e Inter può ...

