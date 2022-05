La Regina salta l’apertura: il segreto che non sarà rivelato nemmeno dopo la sua morte (Di martedì 10 maggio 2022) La Regina Elisabetta, con molta riluttanza, a 96 anni ha dovuto accettare il consiglio dei medici e salta la cerimonia di apertura del Parlamento. Durante i 70 anni del suo regno è accaduto solo due volte, nel 1959 e nel 1963, perché era incinta. Mentre emerge un dettaglio della sua vita privata che deve rimanere segreto e sarà protetto a ogni costo da occhi indiscreti anche dopo la sua morte. Regina Elisabetta, quante volte ha saltato l’apertura del Parlamento Dunque, la Regina Elisabetta si è vista costretta ad annullare la sua partecipazione all’apertura del Parlamento inglese, compreso il suo discorso. Come detto, è accaduto solo due volte che Sua Maestà non fosse presente all’importante evento ... Leggi su dilei (Di martedì 10 maggio 2022) LaElisabetta, con molta riluttanza, a 96 anni ha dovuto accettare il consiglio dei medici ela cerimonia di apertura del Parlamento. Durante i 70 anni del suo regno è accaduto solo due volte, nel 1959 e nel 1963, perché era incinta. Mentre emerge un dettaglio della sua vita privata che deve rimanereprotetto a ogni costo da occhi indiscreti anchela suaElisabetta, quante volte hatodel Parlamento Dunque, laElisabetta si è vista costretta ad annullare la sua partecipazione aldel Parlamento inglese, compreso il suo discorso. Come detto, è accaduto solo due volte che Sua Maestà non fosse presente all’importante evento ...

