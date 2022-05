La regina salta la Cerimonia di apertura del Parlamento è la terza volta in 70 anni di regno

Advertising

repubblica : Per la prima volta Elisabetta II salta il Discorso della Regina: toccherà a Carlo [dal nostro corrispondente Antone… - luigi96922686 : RT @mattino5: Paura per la salute della Regina Elisabetta: Queen Elisabeth salta il discorso di apertura del Parlamento, al suo posto Carlo… - blogLinkes : Per la prima volta Elisabetta II salta il Discorso della Regina: toccherà a Carlo - mattino5 : Paura per la salute della Regina Elisabetta: Queen Elisabeth salta il discorso di apertura del Parlamento, al suo p… - novasocialnews : La regina Elisabetta salta il discorso in Parlamento -

Fino a poco fa Buckingham Palace aveva riferito che lasperava di partecipare, ma in una nota ha sottolineato che, dopo essersi consultata con i suoi medici, Elisabetta ha deciso 'con ..."Lacontinua ad avere problemi di mobilità episodici e, su consiglio dei suoi medici, ha deciso con riluttanza che non parteciperà", si legge in una nota. La scorsa settimana Buckingham Palace ...Per la prima volta dal 1963 la regina Elisabetta II oggi non sarà a Westminster per leggere il cosiddetto Queen's Speech, il programma del governo britannico, in occasione dell'inaugurazione a Camere ...Per la prima volta in 59 anni la Regina Elisabetta II del Regno Unito non sarà presente alla cerimonia di apertura del Parlamento britannico prevista per ...