La regina rinuncia a pronunciare discorso per apertura Parlamento

(Di martedì 10 maggio 2022) Buckingham Palace ha annunciato che laha deciso di nonoggi il "Queen's Speech", ovvero il tradizionale "" all'deldi quest'anno. In sua vece, lo farà il principe Carlo. La monarca 96enne ha problemi di mobilità e ha dovuto cancellare diverse recenti apparizioni pubbliche.La messa di suffragio per il principe Filippo a marzo è stato l'unico evento pubblico a cui ha partecipato in persona quest'anno. Buckingham Palace aveva affermato che Elisabetta II sperava di partecipare, ma ora ha confermato che non si recherà alla cerimonia a Westminster, a causa di "problemi di mobilità". La decisione, dietro consiglio dei medici, è stata presa con riluttanza dalla sovrana. Durante i suoi 70 anni di regno, Elisabetta ha saltato solo due inaugurazioni parlamentari. ...

