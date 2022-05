La Regina Elisabetta salta il discorso alle Camere: non succedeva dal 1963. Al suo posto ci sarà Carlo (Di martedì 10 maggio 2022) Per la prima volta dal 1963 la Regina Elisabetta non terrà il consueto “Queen’s Speech”, il discorso a Westminster con cui, a Camere riunite, si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Lo ha annunciato Buckingham Palace, chiarendo che il discorso sarà letto oggi dal Principe Carlo. La Regina Elisabetta bloccata da problemi di salute La 96enne Elisabetta, secondo quanto riferito dal Palazzo, ha dovuto rinunciare a causa di «problemi di mobilità». «La decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali», ha chiarito Buckingham Palace. Nell’ultimo periodo i problemi di salute hanno impedito alla sovrana di partecipare a diversi eventi pubblici, ai quali è stata sostituta ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Per la prima volta dallanon terrà il consueto “Queen’s Speech”, ila Westminster con cui, ariunite, si inaugura la nuova sessione del Parlamento. Lo ha annunciato Buckingham Palace, chiarendo che illetto oggi dal Principe. Labloccata da problemi di salute La 96enne, secondo quanto riferito dal Palazzo, ha dovuto rinunciare a causa di «problemi di mobilità». «La decisione è stata presa su raccomandazione dei medici, per ragioni precauzionali», ha chiarito Buckingham Palace. Nell’ultimo periodo i problemi di salute hanno impedito alla sovrana di partecipare a diversi eventi pubblici, ai quali è stata sostituta ...

