La Regina Elisabetta assente all'apertura del Parlamento Britannico: cosa è successo (Di martedì 10 maggio 2022) La Regina Elisabetta non è presente all'apertura del Parlamento Britannico, per quale motivo? cosa succede alla Sovrana Inglese all'apertura del Parlamento Britannico si è fatta sentire l'assenza della Sovrana d'Inghilterra. La Regina Elisabetta non è riuscita di fatti a presenziare all'annuale evento che solitamente la vedeva in prima fila. Un evento storico al quale la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Agenzia_Ansa : E' la prima volta che il principe Carlo è stato delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a qu… - Anna_maria_20 : @WillHerondaleJM Come se tutta l'Europa vedendo il loro commento automaticamente non votasse per l'Italia neanche fosse la regina Elisabetta - AndreaC84564757 : Ma lo sapevate che la regina Elisabetta è cornuta - ninotelia1 : RT @Agenzia_Ansa: E' la prima volta che il principe Carlo è stato delegato a sostituire la 96enne regina Elisabetta, mai assente a questo a… - Patty_Rose_L : RT @mauriziomitolo: Armatura di Sir Christopher Hatton, Lord Cancelliere d'Inghilterra (dal 1587 al 1591) e favorito della Regina Elisabett… -