(Di martedì 10 maggio 2022)dovrà restare isolata a casa per qualche giorno a causa del covid e accade proprio quando la rivista Chi pubblica ledi Parigi cone ufficializza la storia d’amore. Non sono i due innamorati a parlare del loro amore ma ancora una volta lo fa il gossip e questa volta

Advertising

infoitcultura : La reazione di Michelle Hunziker vedendo le foto con Giovanni Angiolini su Chi -

Dopo la fuga d'amore con Giovanni Angiolini la conduttrice è risultata positiva al covid e cerca di tenersi occupata durante ...Hunziker positiva al Covid, ecco come sta È una donna dinamica e iperattiva la Hunziker che ironizza sulla suaquando ha saputo dell'esito positivo del tampone. 'Ma dopo che ti sono ...Ecco chi la sostituirà a Striscia la Notizia. Michelle Hunziker positiva al Covid, ecco come sta. È una donna dinamica e iperattiva la Hunziker che ironizza sulla sua reazione quando ha saputo ...Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme ma qual è stata la reazione della conduttrice quando ha visto le foto su Chi Michelle Hunziker dovrà restare isolata a casa per qualche giorno a ...