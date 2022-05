“La priorità del governo è aiutare le famiglie nella crescita economica”, la prima volta del Principe Carlo a Westminster al posto di Elisabetta (Di martedì 10 maggio 2022) E’ un accadimento di portata storica per il Regno Unito o, per lo meno, parliamo di un fatto che non accadeva dal lontano 1963: ieri Bucking Palace, ha infatti annunciato che oggi, per la prima volta, la Regina Elisabetta non avrebbe parlato nell’ambito del tradizionale ‘Queen’s Speech’, l’intervento a Westminster, che apre la nuova sessione del Parlamento britannico. Una ‘rinuncia’ quella della Regina oggi 96enne, condizionata dai continui problemi di salute insorti. C’è da segnalare che, nel corso dei 70 anni del regno, Elisabetta è stata ‘costretta’ a saltare il prestigioso evento soltanto in due occasioni: sia nel 1959, che nel 1963, in quanto incinta. Il Principe Carlo: “La priorità del governo è la crescita, ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) E’ un accadimento di portata storica per il Regno Unito o, per lo meno, parliamo di un fatto che non accadeva dal lontano 1963: ieri Bucking Palace, ha infatti annunciato che oggi, per la, la Reginanon avrebbe parlato nell’ambito del tradizionale ‘Queen’s Speech’, l’intervento a, che apre la nuova sessione del Parlamento britannico. Una ‘rinuncia’ quella della Regina oggi 96enne, condizionata dai continui problemi di salute insorti. C’è da segnalare che, nel corso dei 70 anni del regno,è stata ‘costretta’ a saltare il prestigioso evento soltanto in due occasioni: sia nel 1959, che nel 1963, in quanto incinta. Il: “Ladelè la, ...

