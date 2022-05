“La prima volta in 60 anni”: la mancanza della regina preoccupa tutti – cosa sta succedendo? (Di martedì 10 maggio 2022) La decisione della regina di non pronunciare il classico discorso annuale sta preoccupando, e non poco, i suoi sudditi. Quali sono i suoi problemi di salute? E cosa sta succedendo? Nonostante la veneranda età di 96 anni, Sua Maestà la regina non ha quasi mai rinunciato ai suoi impegni pubblici, a costo di sforzare fino allo stremo il suo corpo. L’orgogliosa regnante, infatti, non ha fatto fino ad ora un passo indietro a favore dell’erede al trono, il principe Carlo. In ben 70 anni di regno, la sovrana è stata assente in Parlamento solo ed esclusivamente due volte: nel 1959, quando era in attesa del principe Andrea, e nel 1963, mentre era in gravidanza e in attesa del principe Edoardo. Un record assoluto, che la sovrana non ha voluto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 10 maggio 2022) La decisionedi non pronunciare il classico discorso annuale stando, e non poco, i suoi sudditi. Quali sono i suoi problemi di salute? Esta? Nonostante la veneranda età di 96, Sua Maestà lanon ha quasi mai rinunciato ai suoi impegni pubblici, a costo di sforzare fino allo stremo il suo corpo. L’orgogliosa regnante, infatti, non ha fatto fino ad ora un passo indietro a favore dell’erede al trono, il principe Carlo. In ben 70di regno, la sovrana è stata assente in Parlamento solo ed esclusivamente due volte: nel 1959, quando era in attesa del principe Andrea, e nel 1963, mentre era in gravidanza e in attesa del principe Edoardo. Un record assoluto, che la sovrana non ha voluto ...

Advertising

marcocappato : Walter De Benedetto è morto. La prima volta mi parlava del suo fine vita. Si è poi battuto contro la violenza di un… - rusembitaly : Le marce del Reggimento Immortale si sono svolte in molte città russe. Per la prima volta dall’inizio della pandemi… - ligabue : 'Non cambierei questa vita con nessun'altra', la faremo live per la prima volta da qui il 4 giugno! La state impar… - napolicittametr : Metronapoli - Asl Napoli 2 Nord: per la prima volta in Italia è stato installato un neurostimolatore midollare… - lellosonnino : RT @mousulmano: Così giusto per infierire un altro po’. Prima volta che @LucaMarelli72 definisce “Inesistente” un rigore in diretta tv? ht… -