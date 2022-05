La prima volta di Carlo a Westminster, il principe parla al posto della Regina (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – La priorità del governo britannico è “la crescita, rafforzando l’economia e aiutando le famiglie a far fronte all’aumento del costo della vita”. E’ quanto ha detto il principe Carlo nel discorso pronunciato oggi in parlamento dopo che Buckingham Palace ieri ha annunciato che, per la prima volta dal 1963, la Regina Elisabetta rinunciava al consueto ‘Queen’s Speech’, il discorso a Westminster con cui si inaugura la nuova sessione del parlamento. Al posto della 96enne Elisabetta, che a causa di problemi di salute ha dovuto rinunciare di recente a diversi eventi pubblici, a Westminister oggi è quindi arrivato il principe Carlo, accompagnato dalla moglie ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – La priorità del governo britannico è “la crescita, rafforzando l’economia e aiutando le famiglie a far fronte all’aumento del costovita”. E’ quanto ha detto ilnel discorso pronunciato oggi inmento dopo che Buckingham Palace ieri ha annunciato che, per ladal 1963, laElisabetta rinunciava al consueto ‘Queen’s Speech’, il discorso acon cui si inaugura la nuova sessione delmento. Al96enne Elisabetta, che a causa di problemi di salute ha dovuto rinunciare di recente a diversi eventi pubblici, a Westminister oggi è quindi arrivato il, accompagnato dalla moglie ...

